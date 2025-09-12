Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık

Beşiktaş'ta Joao Mario'nun AEK'ya kiralandığı bildirildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncuya başarılar dilendi.

Beşiktaş’ta transferlerin yanında ayrılık haberleri de gelmeye devam ederken, son olarak Joao Mario’nun da takımdan ayrıldığı duyuruldu.

32 yaşındaki Portekizli oyuncunun Yunanistan ekibi AEK’ya transfer olduğu bildirildi.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Joao Mario’nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

