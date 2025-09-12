Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ta transferlerin yanında ayrılık haberleri de gelmeye devam ederken, son olarak Joao Mario’nun da takımdan ayrıldığı duyuruldu.

32 yaşındaki Portekizli oyuncunun Yunanistan ekibi AEK’ya transfer olduğu bildirildi.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Joao Mario’nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi