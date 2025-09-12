Beşiktaş, Jota Silva Transferini Resmen Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Kulübü, yaz transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendiren bir hamleyle, Nottingham Forest forması giyen Portekizli hücum oyuncusu Jota Silva'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmi sosyal medya hesaplarından ve kulüp sitesinden açıkladı. Transfer, siyah-beyazlıların kanat hattını takviye etme ihtiyacını karşılayacak önemli bir adım olarak görülüyor.

JOTA SİLVA KİMDİR?

Futbola Portekiz’te altyapılarda başlayan Silva, çeşitli Portekiz takımları (Sousense, Espinho, Leixões, Casa Pia, Vitória Guimarães) formaları giydi. 2024 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’a transfer oldu.

Portekiz A Milli Takımı’nda ilk kez 2024 yılında yer aldı. Premier Lig’deki kulüp maçlarında ve Portekiz liglerindeki performansıyla dikkat çekti; hücuma katkısı, hızı ve teknik özellikleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi