Fenerbahçe'de Başkanlık Yarışı... Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Olay Sözler: 'Samimi Bir Ortam Değil'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de tarihi seçim yaklaşırken, mevcut kulüp başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor.

Koç’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Biz zaten seçim için değil Fenerbahçe için çalışıyoruz. Seçim için çalışsak daha farklı davranırdık. Şu an cebimizde 10 yıllık 160 milyon euro'ya varan sponsorluk anlaşmaları var. İstesek bunları kırdırırdık bambaşka bir transfer senaryosu olurdu.”

"Medeni bir yarış götürüyoruz ama bazı gerçekleri gündeme getirme zamanı geldi. Bahis sitesi konusunu Spor Bakanlığı ile görüştüm, seçimden önce izinlerin verilmesini rica ettim. Hal böyleyken teşekkür ediyorsun. Açıklayacağız diyorlar açıklamıyorlar.

Bakanlığı arıyorlar diye ima yapıyorsun diğer taraftan teşekkür ediyorlar. Onu ilgilendiren konuda bakanlığı arayıp rica ediyorum. Yüz yüze teşekkür edip umumide sanki bizim tarafımızdaki insanlar bakanlığı arayıp adaylığını engellemeye çalışıyormuş havası yaratıyorlar. Samimi bir ortam değil."

'ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI'

Bizim dönemimizde en az iki şampiyonluğumuz çalındı. 99 puan topladığımız sezon. Edin Dzeko ne demişti, '102 puan alsaydık yine şampiyon olamazdık' demişti.

TEDESCO NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Birden fazla oyun felsefesi olduğuna inandık. Esnek olduğuna inandık.

Bu sezonki en büyük hedef şampiyonluk olduğu için ilk sezonunda fark yaratan hocaya gittik. Tedesco da ilk senelerinde çok etki yapıyor. Hocalar çok gençleşiyor modern futbolda. O modern futbolu yansıtan profillerden biri. Bireysel performansları geliştiriyor.

Sunumlarda da bizi çok etkiledi. Sadece Fenerbahçe değil daha ikinci toplantıda Trabzonspor maçının analizini anlattı. Ortada para pul yokken. Hepsini bir araya koyduğumuz zaman tepkilerin geleceğine bilmemize rağmen Šarūnas sürecinde olduğu gibi benzer bir modeli geliştirdik.

AZİZ YILDIRIM'A BOMBA GÖNDERME

"Hem Fenerbahçe benim diyeceksin hem zor zamanlarda ortada olmayacaksın. Böyle bir şey yok. Camianın yeniden kenetlenmesi gerekiyor. Bizi dışarıdan yıkamıyorlar şu anda içeriden yıkmaya çalışıyorlar."

'MOURİNHO İLE AYRILIRKEN ZORLANDIM'

Jose Mourinho ile yolları ayırırken çok zorlandım. Bunun finansal yükümlülüğü veya basın falan değil. En çok üzüldüğüm manevi tarafıydı. Ailemin bir parçasıydı. İlişkimiz çok iyiydi. Sadece futbol değil ailevi bir ilişkimiz vardı. Beni üzen işin o tarafıydı.

Ama ofansif futbol geçen sezon yoktu. Bunları konuşmuştuk ve mutabık olduğumuzu sanıyordum. Bu sezon başladığında ilk beş resmî maçta gördüğümüz tablo, geçen sezonki tabloyla paralellik gösterdi. Benfica'ya herkes elenebilir ama oynadığımız futbol beni rahatsız etti. O yüzden çok riskli ve zor karardı. Tünelin sonunda şampiyonluk açısında fazla ışık göremediğimiz için bu zor kararı almak zorunda kaldık.

Jose Mourinho da günlerce Samandıra'da kaldı. Çalışma etiği konusunda sıfır şikâyet vardı. Sıkıcı derken işkolik olduğunu kastetmiştim. Benim tarafımdan hiçbir kırgınlık yok.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi