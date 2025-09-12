Osayi'nin Sahada Yumrukladığı Trabzonlu Taraftardan Şok Paylaşım! Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya giren ve Osayi Samuel ile kavga eden maskeli taraftar, bu kez Galatasaray'a rekor bonservisle transfer olan Uğurcan Çakır'ı tehdit etti.

YENİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

İki yıl önce Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı olaylı maçta sahaya girip Osayi Samuel ile yumruk yumruğa kavga eden maskeli taraftar, yeni bir paylaşımda bulundu. Bu sefer hedef bambaşka biri.

UĞURCAN ÇAKIR’I AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Galatasaray'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Uğurcan Çakır'ı hedef alan taraftar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "2. maskemi özel tasarım yapıp Trabzon'da seni karşılamak için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve sosyal medyada gündem yarattı.

