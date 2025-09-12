Osayi'nin Sahada Yumrukladığı Trabzonlu Taraftardan Şok Paylaşım! Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var

Fenerbahçe maçında sahaya atlayan ve Osayi Samuel'le kavga eden maskeli Trabzonspor taraftarı, yeni bir paylaşımda bulundu. Bu Sefer hedef Uğurcan Çakır! Paylaşımda bulunan taraftar, "Trabzon'da seni karşılamak için gün sayıyorum" notuyla milli kaleciyi tehdit etti.

Son Güncelleme:
Osayi'nin Sahada Yumrukladığı Trabzonlu Taraftardan Şok Paylaşım! Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya giren ve Osayi Samuel ile kavga eden maskeli taraftar, bu kez Galatasaray'a rekor bonservisle transfer olan Uğurcan Çakır'ı tehdit etti.

YENİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

İki yıl önce Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı olaylı maçta sahaya girip Osayi Samuel ile yumruk yumruğa kavga eden maskeli taraftar, yeni bir paylaşımda bulundu. Bu sefer hedef bambaşka biri.

Osayi'nin Sahada Yumrukladığı Trabzonlu Taraftardan Şok Paylaşım! Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var - Resim : 1

UĞURCAN ÇAKIR’I AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Galatasaray'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Uğurcan Çakır'ı hedef alan taraftar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "2. maskemi özel tasarım yapıp Trabzon'da seni karşılamak için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.

Osayi'nin Sahada Yumrukladığı Trabzonlu Taraftardan Şok Paylaşım! Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var - Resim : 2

Söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve sosyal medyada gündem yarattı.

Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta SahaTransfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta SahaSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Uğurcan Çakır Trabzonspor Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Sekiz Yıldır Bekleniyordu! Spotify O Özelliği Getiriyor
Sekiz Yıldır Bekleniyordu! Spotify O Özelliği Getiriyor
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te Yunanistan ile Karşı Karşıya: 12 Dev Adam Final Bileti İçin Sahaya Çıkıyor
12 Dev Adam Final Bileti İçin Sahaya Çıkıyor
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi! O İsim Bizzat Açıkladı: Transferi Bile İsteye…
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler