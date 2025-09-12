Süper Lig'de Derbi Tarihleri Belli Oldu... Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman?
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. İşte tüm derbilerin tarihleri...
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Derbi tarihleri de belli oldu.
İşte derbi tarihleri:
- Galatasaray-Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi 20.00
- Galatasaray-Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi 20.00
- Beşiktaş-Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar 20.00
- Fenerbahçe-Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi 20.00
- Trabzonspor-Beşiktaş: 14 Aralık
