İngiltere’ye Damga Vuracak! Ruben Amorim Canlı Yayında Altay Bayındır Bombasını Patlattı: Manchester United Tarihinde Bir İlk

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City ile Manchester United, 14 Eylül Pazar günü derbide karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Altay Bayındır adına flaş bir karar aldı.

RUBEN AMORIM’DEN ALTAY BAYINDIR KARARI

Amorim, Manchester derbisine Altay Bayındır'ın ilk 11'de başlayacağını duyurdu. Portekizli teknik direktör açıklamasında, “Altay kalede olmaya devam edecek. Senne Lammens farklı bir lige, ülkeye geldi ve bu pozisyon için mücadele etmeye devam edecekler.” ifadelerini kullandı.

BOMBAYI PATLATTI! MANCHESTER UNITED TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Altay Bayındır, Manchester United'ın bu sezon Premier Lig'de oynadığı 3 maça da ilk 11'de başladı. Milli kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe'den Manchester United'a 2023'te transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde 14 maça çıktı. Altay, bu karşılaşmalarda toplam kalesinde 24 gol görürken 3 maçta gole izin vermedi.





Altay, bu hafta oynanacak maçla birlikte kariyerinin ilk Manchester derbisine çıkacak. Bu kritik maç ile İngiliz derbilerinde ilk kez bir Türk futbolcu forma giymiş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi