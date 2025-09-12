Jota Silva Beşiktaş İçin İstanbul’da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın kanat oyuncusu Jota Silva, İstanbul’a geldi.

26 yaşındaki Portekizli futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla iniş yaptı. Jota’yı, siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ile bir grup taraftar karşıladı.

Havalimanı çıkışında kısa bir açıklama yapan Jota Silva, “Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum.” dedi. Taraftarlara da seslenen oyuncu, “Bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100’ümüzü vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına poz veren Jota Silva, daha sonra havalimanından ayrıldı. Portekizli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından transferin son gününde Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

