Trabzonspor Onana'yı Resmen KAP'a Bildirdi

Trabzonspor, Andre Onana'nın maliyetini resmen KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor böylece Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a 33+3 milyon euro karşılığında göndermesinin ardından kaledeki açığını kapatmış oldu.

