Trabzonspor Onana'yı Resmen KAP'a Bildirdi

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Manchester United'den kiraladığı Onana'nın maliyetini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Andre Onana'nın maliyetini resmen KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor böylece Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a 33+3 milyon euro karşılığında göndermesinin ardından kaledeki açığını kapatmış oldu.

