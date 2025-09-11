Galatasaray Antrenmanında Gözler Barış Alper'deydi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanıyla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla sona erdi. Son dönemde gündemden düşmeyen Barış Alper Yılmaz da antrenmanda yer alırken, kendisinin maçta ilk 11'de olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını noktalayacak.

Kaynak: İHA