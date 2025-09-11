Galatasaray Antrenmanında Gözler Barış Alper'deydi

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam etti. Çalışmalarda Barış Alper Yılmaz'ın gülen yüzü dikkat çekti.

Galatasaray Antrenmanında Gözler Barış Alper'deydi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanıyla sürdürdü.

Galatasaray Antrenmanında Gözler Barış Alper'deydi - Resim : 1

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla sona erdi. Son dönemde gündemden düşmeyen Barış Alper Yılmaz da antrenmanda yer alırken, kendisinin maçta ilk 11'de olması bekleniyor.

Galatasaray Antrenmanında Gözler Barış Alper'deydi - Resim : 2

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını noktalayacak.

Fenerbahçe'de 'Trabzonspor' Hazırlığı Tam Gaz!Fenerbahçe'de 'Trabzonspor' Hazırlığı Tam Gaz!Spor
Trabzonspor Andre Onana’ya Kavuştu! Uçaktan İner İnmez Fenerbahçe’ye Gözdağını VerdiTrabzonspor Andre Onana’ya Kavuştu! Uçaktan İner İnmez Fenerbahçe’ye Gözdağını VerdiSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Eyüpspor
Trabzonspor Andre Onana’ya Kavuştu! Uçaktan İner İnmez Fenerbahçe’ye Gözdağını Verdi
Fenerbahçe’ye Gözdağını Verdi
SGK Girişi 1991-2011 Olanlara Müjde! Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor: İşte Güncel Emeklilik Tablosu
Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor
Fenerbahçe'de 'Trabzonspor' Hazırlığı Tam Gaz!
Fenerbahçe'de 'Trabzonspor' Hazırlığı Tam Gaz!
ÇOK OKUNANLAR
Can Holding'e Dev Operasyon! Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler... Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler...
İki Belediye Başkanı AKP'ye Geçti, Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi Kararı Sonrası Gürsel Tekin Sessizliğini Bozdu! Kayyım Devam Edecek mi? Mahkemenin Ret Kararına Gürsel Tekin'den İlk Yorum