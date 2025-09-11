Fenerbahçe'de 'Trabzonspor' Hazırlığı Tam Gaz!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de 'Trabzonspor' Hazırlığı Tam Gaz!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmasıyla başladı ve sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de 'Trabzonspor' Hazırlığı Tam Gaz! - Resim : 1

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

