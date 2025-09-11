Fenerbahçe'de 'Trabzonspor' Hazırlığı Tam Gaz!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmasıyla başladı ve sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA