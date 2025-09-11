Trabzonspor Derbisi Öncesi Fenerbahçe’ye Kötü Haber! Domenico Tedesco’nun Dünyası Başına Yıkıldı: Yıldız Golcü Sakatlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pazar akşamı evinde Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Yeni transfer Jhon Duran derbi karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

İtalyan teknik adamı Domenico Tedesco yönetiminde ilk sınavına Pazar akşamı evinde Trabzonspor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Dev maça saatler kala Fenerbahçe'nin yıldız isminden kötü haber geldi.

JHON DURAN’DAN KÖTÜ HABER! TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAYACAK

Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sakatlık yaşayan yıldız golcü Jhon Duran'ın Trabzonspor derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sakatlığının ciddi olduğu ve sezonu kapatabileceği yönünde haberler çıkan Jhon Duran, 2-3 hafta içinde sahalara dönecek. 21 yaşındaki futbolcu, iddiaların aksine ameliyat olmayacak.

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan Jhon Duran'ın, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb karşılaşmalarını kaçırması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi