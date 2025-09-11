Sergen Yalçın Transfere Doymuyor! Beşiktaş’tan Ezeli Rakibi Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi ile birlikte hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağını kadrosuna katan siyah-beyazlılardan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Beşiktaş’tan ezeli rakibi Fenerbahçe’den bir transfer daha. Kimse bu ismi beklemiyordu. İşte son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri...

Son Güncelleme:
Sergen Yalçın Transfere Doymuyor! Beşiktaş’tan Ezeli Rakibi Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ezeli rakibi Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i kadrosuna transfer eden Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın hedefindeki diğer isim belli oldu. Beşiktaş'ın bu hamlesi büyük ses getirirken Kartal'dan bir atak daha geldi.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE’DEN BİR TRANSFER DAHA YAPIYOR! BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i transfer ettikten sonra İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, Sergen Yalçın'ın isteğiyle Başkan Serdal Adalı, Ali Koç ile görüştü.

Sergen Yalçın Transfere Doymuyor! Beşiktaş’tan Ezeli Rakibi Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu - Resim : 1

KİMSE BU İSMİ BEKLEMİYORDU

Fenerbahçe, İsmail Yüksek için "Satmayacağız" derken, Oğuz Aydın için yanıt vermedi.

Sergen Yalçın Transfere Doymuyor! Beşiktaş’tan Ezeli Rakibi Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu - Resim : 2

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın ise Oğuz Aydın’ı istediği ifade edildi. Özellikle kanat oyuncusu istediği ifade edilen Yalçın’ın yönetime transfer için baskı yaptığı ifade edildi.

Domenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına BakmadıDomenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına BakmadıSpor

Kaynak: Fotomaç

Etiketler
Beşiktaş Sergen Yalçın Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Victor Osimhen Yine Yaptı Yapacağını! Taraftarlar Bu Fedakarlığı Es Geçmez: Okan Buruk İle Görüştü… Osimhen'den Büyük Fedakarlık
Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine Yollayacak Sözleşmesi Uzatılıp Takımdan Yollanacak
11 Eylül’de Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 11 Eylül’de Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Kararı! O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!