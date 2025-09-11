Sergen Yalçın Transfere Doymuyor! Beşiktaş’tan Ezeli Rakibi Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi ile birlikte hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağını kadrosuna katan siyah-beyazlılardan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Beşiktaş’tan ezeli rakibi Fenerbahçe’den bir transfer daha. Kimse bu ismi beklemiyordu. İşte son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ezeli rakibi Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i kadrosuna transfer eden Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın hedefindeki diğer isim belli oldu. Beşiktaş'ın bu hamlesi büyük ses getirirken Kartal'dan bir atak daha geldi.
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE’DEN BİR TRANSFER DAHA YAPIYOR! BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i transfer ettikten sonra İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, Sergen Yalçın'ın isteğiyle Başkan Serdal Adalı, Ali Koç ile görüştü.
KİMSE BU İSMİ BEKLEMİYORDU
Fenerbahçe, İsmail Yüksek için "Satmayacağız" derken, Oğuz Aydın için yanıt vermedi.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın ise Oğuz Aydın’ı istediği ifade edildi. Özellikle kanat oyuncusu istediği ifade edilen Yalçın’ın yönetime transfer için baskı yaptığı ifade edildi.
Kaynak: Fotomaç
Son Güncelleme: