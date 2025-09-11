Sergen Yalçın Transfere Doymuyor! Beşiktaş’tan Ezeli Rakibi Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ezeli rakibi Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i kadrosuna transfer eden Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın hedefindeki diğer isim belli oldu. Beşiktaş'ın bu hamlesi büyük ses getirirken Kartal'dan bir atak daha geldi.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE’DEN BİR TRANSFER DAHA YAPIYOR! BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i transfer ettikten sonra İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, Sergen Yalçın'ın isteğiyle Başkan Serdal Adalı, Ali Koç ile görüştü.

KİMSE BU İSMİ BEKLEMİYORDU

Fenerbahçe, İsmail Yüksek için "Satmayacağız" derken, Oğuz Aydın için yanıt vermedi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın ise Oğuz Aydın’ı istediği ifade edildi. Özellikle kanat oyuncusu istediği ifade edilen Yalçın’ın yönetime transfer için baskı yaptığı ifade edildi.

Kaynak: Fotomaç