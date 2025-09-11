Süper Lig Devinin Beklediği Yıldız Uçağa Bindi Geliyor! Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek

Trabzonspor’a müjdeli haber geldi. Bordo-mavililerin, Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, uçağa binde Türkiye’ye geliyor. Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’ndan ilk görüntü geldi. İşte detaylar…

Süper Lig Devinin Beklediği Yıldız Uçağa Bindi Geliyor! Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın boşluğunu Manchester United'dan Andre Onana ile dolduruyor. Kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisinden uçaktan ilk görüntü geldi.

UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Trabzonspor, Andre Onana transferini kiralık olarak tamamladı. Kamerunlu kaleci, bugün saat 16.00 - 16.30 sularında ailesiyle birlikte Trabzon'a gelecek ve Fenerbahçe maçında görev verilmesi durumunda sahada olacak.

ANDRE ONANA’NIN KARİYERİ

Kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax'a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı'nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.

