Fenerbahçe Yönetiminden İsmail Kartal’a Telefon! Ali Koç Küplere Bindi: Ortalık Karıştı…

Fenerbahçe’de deprem üstüne deprem yaşanıyor. Ani bir kararla İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşan sarı-lacivertlilerde şoke eden bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe yönetiminden bir kişinin İsmail Kartal'ı arayarak, "Hocam hayırlı olsun, seninle yola devam ediyoruz" dediği ve Başkan Ali Koç'un, Devin Özek'in baskıları nedeniyle bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü. İşte detaylar haberimizde…

Sarı-lacivertli ekipten sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Teknik direktörlük arayışında ismi en çok geçen isimlerin başında gelen İsmail Kartal’dan son anda vazgeçilmişti. Daha sonrasında ise yönetim, Domenico Tedesco'dan yana karar alınmıştı. Yaşananların ardından şoke eden bir iddia gündeme geldi.

YÖNETİMDEN İSMAİL KARTAL’A TELEFON! ALİ KOÇ KÜPLERE BİNDİ

Takvim'in haberine göre, tecrübeli hocayla ilgili kulislerde şok bir iddia konuşulmaya başlandı. İddialara göre yönetimden bir kişi 3-4 gün önce İsmail Kartal'ı arayarak, "Hocam hayırlı olsun. Yola seninle devam ediyoruz" dedi. Ancak bu görüşmeden kısa bir süre sonra Başkan Ali Koç'un talimatıyla bu karardan vazgeçildi.

SON ANDA VAZGEÇTİLER…

Sportif direktör Devin Özek'in yabancı teknik adam konusundaki baskıları nedeniyle Ali Koç'un böyle bir fikir değişikliğine gittiği öne sürülüyor. Ayrıca yönetim içinde ve kamuoyunda oluşan bazı tepkilerin de U dönüşünde önemli rol oynadığı belirtiliyor. İsmail Kartal önceki gece bir açıklama yapmış ve, "Fenerbahçemiz'in yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur.

Fenerbahçemiz'in bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım" demişti.

