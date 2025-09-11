Başakşehir 18 Yaşındaki Oyuncuyla İmzayı Attı

RAMS Başakşehir, en son Grasshopper'da forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusu Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, son olarak İsviçre ekibi Grasshopper'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

18 yaşındaki futbolcu, hücum bölgesinde oynuyor.

