Nijerya milli maçında sakatlanan ve ardından apar topar İstanbul’a getirilen Victor Osimhen’in tedavisi sürüyor. Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de hedefleri büyük olan Galatasaray’ın Nijeryalı golcüye ihtiyacı varken Osimhen’den büyük bir fedakarlık geldi. Teknik direktör Okan buruk ile bizzat görüştü. İşte detaylar… | GALATASARAY HABERLERİ

Milli takımda sakatlanan ardından Galatasaray Kulübü’nün gönderdiği özel uçakla Türkiye’ye getirilen Victor Osimhen’in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edilmişti. Sakatlığını durumu merak konusu olurken Nijeryalı golcüden kritik bir karar alındı.

Victor Osimhen Yine Yaptı Yapacağını! Taraftarlar Bu Fedakarlığı Es Geçmez: Okan Buruk İle Görüştü… - Resim : 1

O MAÇA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Salı gününü dinlenerek geçiren ve yol yorgunluğunu atan Nijeryalı golcünün tedavisine dün başlandı. Eyüpspor maçında forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu, 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşmasına büyük ihtimalle yetişecek.

Victor Osimhen Yine Yaptı Yapacağını! Taraftarlar Bu Fedakarlığı Es Geçmez: Okan Buruk İle Görüştü… - Resim : 2

OKAN BURUK’LA BİZZAT GÖRÜŞTÜ! OSIMHEN’DEN BÜYÜK FEDAKARLIK

Sabah'ta yer alan habere göre; haftaya Devler Ligi'nde mutlaka forma giymek isteyen Osimhen'in bu arzusunu teknik direktör Okan Buruk'a da ilettiği ve sahada olmak için elinden geleni yapacağını bildirdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz Kararı! O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak

Kaynak: Sabah

