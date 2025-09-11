Ali Koç’tan Seçim Toplantısına Damga Vuran Hareket! Salonda Tüm Nefesler Tutuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'nde üyelerle bir araya geldi. Koç, konuşma yaptığı sırada ufak çaplı bir kaza geçirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Ali Koç platformun kenarına doğru ilerlediği bir anda dengesini kaybederek yere düştü. O anlar salonda kısa süreli bir paniğe yol açtı.

SOĞUKKANLILIKLA AYAĞA KALKTI

Yaşanan düşme olayının ardından salondaki üyeler büyük bir endişe yaşarken, Ali Koç kısa sürede ayağa kalkarak durumu toparladı. Başkan Koç, herhangi bir sağlık problemi yaşamadan konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Olayın ardından salonda alkışlarla destek verilen Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi