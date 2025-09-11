Ali Koç’tan Seçim Toplantısına Damga Vuran Hareket! Salonda Tüm Nefesler Tutuldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim çalışmalarına ilişkin konuşma yaptığı sırada sahneden düştü. Kısa süreliğine dengesini kaybeden Ali Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'nde üyelerle bir araya geldi. Koç, konuşma yaptığı sırada ufak çaplı bir kaza geçirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ali Koç’tan Seçim Toplantısına Damga Vuran Hareket! Salonda Tüm Nefesler Tutuldu - Resim : 1

DENGESİNİ KAYBETTİ

Ali Koç platformun kenarına doğru ilerlediği bir anda dengesini kaybederek yere düştü. O anlar salonda kısa süreli bir paniğe yol açtı.

Ali Koç’tan Seçim Toplantısına Damga Vuran Hareket! Salonda Tüm Nefesler Tutuldu - Resim : 2

SOĞUKKANLILIKLA AYAĞA KALKTI

Yaşanan düşme olayının ardından salondaki üyeler büyük bir endişe yaşarken, Ali Koç kısa sürede ayağa kalkarak durumu toparladı. Başkan Koç, herhangi bir sağlık problemi yaşamadan konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Ali Koç’tan Seçim Toplantısına Damga Vuran Hareket! Salonda Tüm Nefesler Tutuldu - Resim : 3

Olayın ardından salonda alkışlarla destek verilen Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç
