Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisinin Hakemi Belli Oldu! Kritik Maçla Geri Dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Geçtiğimiz günlerde hakemliği bıraktığı iddia edilen Halil Umut Meler, Konyaspor - Alanyaspor maçında orta hakem olarak görev yapacak.

HALİL UMUT MELER GERİ DÖNDÜ

Son olarak Beşiktaş - Eyüpspor (1. Hafta, 17 Ağustos 2025) maçında görev alan Halil Umut Meler, MHK'den ilk kez 'orta hakem' olarak görev aldı.

Haftanın programı ve Süper Lig'de atanan hakemler ise şu şekilde;

13 EYLÜL CUMARTESİ

17:00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17:00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17:00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20:00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler

20:00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu

14 EYLÜL PAZAR

17:00 Kayserispor - Göztepe: Attila Karaoğlan

20:00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

20:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Kaynak: AA