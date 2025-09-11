Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisinin Hakemi Belli Oldu! Kritik Maçla Geri Dönüyor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Dev maçın hakemi Ozan Ergün oldu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Geçtiğimiz günlerde hakemliği bıraktığı iddia edilen Halil Umut Meler, Konyaspor - Alanyaspor maçında orta hakem olarak görev yapacak.
HALİL UMUT MELER GERİ DÖNDÜ
Son olarak Beşiktaş - Eyüpspor (1. Hafta, 17 Ağustos 2025) maçında görev alan Halil Umut Meler, MHK'den ilk kez 'orta hakem' olarak görev aldı.
Haftanın programı ve Süper Lig'de atanan hakemler ise şu şekilde;
13 EYLÜL CUMARTESİ
17:00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17:00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17:00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20:00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
20:00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu
14 EYLÜL PAZAR
17:00 Kayserispor - Göztepe: Attila Karaoğlan
20:00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün
20:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük
Kaynak: AA