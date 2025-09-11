Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisinin Hakemi Belli Oldu! Kritik Maçla Geri Dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Dev maçın hakemi Ozan Ergün oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisinin Hakemi Belli Oldu! Kritik Maçla Geri Dönüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Geçtiğimiz günlerde hakemliği bıraktığı iddia edilen Halil Umut Meler, Konyaspor - Alanyaspor maçında orta hakem olarak görev yapacak.

HALİL UMUT MELER GERİ DÖNDÜ

Son olarak Beşiktaş - Eyüpspor (1. Hafta, 17 Ağustos 2025) maçında görev alan Halil Umut Meler, MHK'den ilk kez 'orta hakem' olarak görev aldı.

Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisinin Hakemi Belli Oldu! Kritik Maçla Geri Dönüyor - Resim : 1

Haftanın programı ve Süper Lig'de atanan hakemler ise şu şekilde;

13 EYLÜL CUMARTESİ

17:00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17:00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17:00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20:00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
20:00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu

14 EYLÜL PAZAR

17:00 Kayserispor - Göztepe: Attila Karaoğlan
20:00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün
20:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Trabzonspor
Son Güncelleme:
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Kararı! O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak
Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine Yollayacak Sözleşmesi Uzatılıp Takımdan Yollanacak
Başakşehir 18 Yaşındaki Oyuncuyla İmzayı Attı Başakşehir 18 Yaşındaki Oyuncuyla İmzayı Attı
Sergen Yalçın Transfere Doymuyor! Beşiktaş’tan Ezeli Rakibi Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Bir Transfer Daha
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!