Uğurcan Çakır’ın yerine Manchester United’dan transfer edilen Andre Onana, özel uçakla Trabzon’a geldi. Kamerunlu file bekçisi uçaktan iner inmez Fenerbahçe’ye göz dağını verdi. İşte detaylar…

Süper Lig devi Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın ardından kaleye dünyaca ünlü kaleci Andre Onana'yı transfer etti. Yıldız file bekçisi özel uçakla bugün Trabzon’a iniş yaptı. Onana’nın ilk mesajı ise herkesi şaşkına çevirdi.

ANLAŞMA RESMEN SAĞLANDI

Trabzonspor, Andre Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ve Kamerunlu file bekçisi ile anlaşma sağladı.

ÖZEL UÇAKLA TRABZON’A İNİŞ YAPTI

Kamerunlu file bekçisi, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Onana, saat 16.45 sularında Trabzon'a indi.

ONANA’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Havalimanına inen Onana, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutluluğunu dile getiren Onana, "Çok mutluyum. Yeni bir projeye başlıyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. İnsanların sevgisini yanında hissediyor olmam benim için çok önemli bir duygu. Bir an önce çalışmalara başlayarak onları saha içerisinde mutlu etmek istiyorum." dedi.

Trabzonspor Andre Onana’ya Kavuştu! Uçaktan İner İnmez Fenerbahçe’ye Gözdağını Verdi - Resim : 1

FENERBAHÇE’YE GÖZDAĞI MESAJI…

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan deneyimli eldiven, ''Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Gelmeden önce konuştuğum kişiler oldu. Lig ve Trabzonspor hakkında güzel şeyler söylediler." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki file bekçisi, Fatih Tekke'nin görev vermesi durumunda hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak dev maçta forma giyebilecek.

Süper Lig Devinin Beklediği Yıldız Uçağa Bindi Geliyor! Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek

Trabzonspor Fenerbahçe
