Beşiktaş 'Kanatlanıyor!' Yıldız İsim Yola Çıktı

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirmesinin ardından eksik bölgelere transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta kanat bölgesine güçlü bir takviye yapılmaya hazırlanılıyor.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest’tan Jota Sİlva ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların, transferi bitirmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

A Spor’un aktardığı habere göre, Jota Silva’nın sabah 07.00’de İstanbul’da olacağı ileri sürüldü.

Portekiz basınından Record’un haberine göre, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunun 15.5 milyon euro olacağı iddia edildi.

Kaynak: A Spor