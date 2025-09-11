Beşiktaş 'Kanatlanıyor!' Yıldız İsim Yola Çıktı

Beşiktaş'ta kanat transferi sona ermek üzere. Jota Silva'nın İstanbul'a geleceği saat belli oldu.

Son Güncelleme:
Beşiktaş 'Kanatlanıyor!' Yıldız İsim Yola Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirmesinin ardından eksik bölgelere transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta kanat bölgesine güçlü bir takviye yapılmaya hazırlanılıyor.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest’tan Jota Sİlva ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların, transferi bitirmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

A Spor’un aktardığı habere göre, Jota Silva’nın sabah 07.00’de İstanbul’da olacağı ileri sürüldü.

Portekiz basınından Record’un haberine göre, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunun 15.5 milyon euro olacağı iddia edildi.

Daha İmzası Kurumamıştı! Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber: Galatasaray Derbisinde Forma GiyemeyecekDaha İmzası Kurumamıştı! Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber: Galatasaray Derbisinde Forma GiyemeyecekSpor

Kaynak: A Spor

Etiketler
Beşiktaş transfer
Son Güncelleme:
Daha İmzası Kurumamıştı! Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber: Galatasaray Derbisinde Forma Giyemeyecek Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber
Galatasaray Antrenmanında Gözler Barış Alper'deydi Galatasaray Antrenmanında Gözler Barış Alper'deydi
Trabzonspor Onana'yı Resmen KAP'a Bildirdi Trabzonspor Resmen KAP'a Bildirdi
Trabzonspor Andre Onana’ya Kavuştu! Uçaktan İner İnmez Fenerbahçe’ye Gözdağını Verdi Fenerbahçe’ye Gözdağını Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Can Holding'e Dev Operasyon! Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler... Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler...
İki Belediye Başkanı AKP'ye Geçti, Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Bebeğinin Ölümüyle Yıkılmıştı! Ege Kökenli’den Yürekleri Paramparça Eden Sözler Evlat Acısıyla Yıkılmıştı! Yürek Sızlatan Sözler