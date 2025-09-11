Daha İmzası Kurumamıştı! Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber: Galatasaray Derbisinde Forma Giyemeyecek
Beşiktaş kulübünden sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’la yeni bir sayfa açan siyah-beyazlı ekibe gelen son dakika sakatlık bilgisi herkesi şoke etti. Güney Afrika-Nijerya maçında sakatlanan Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin son durumu belli oldu. Bülent Uslu kötü haberi verdi. Galatasaray derbisinde yok.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın ön liberosu Wilfred Ndidi, Güney Afrika - Nijerya maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncunun son sağlık durumu ise belli oldu.
GÖZTEPE MAÇINDA YOK
TRT Spor'un haberine göre; tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir ve Göztepe ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Tedavisine başlanan Wilfred Ndidi'nin 24 Eylül'deki Kayserispor müsabakasına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.
GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?
Ancak Bülent Uslu’nun paylaşımı siyah-beyazlı taraftarları şoke etti. Uslu paylaşımında, “Wilfred Ndidi, sakatlığı sebebiyle Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek ve Kayserispor maçı da belli değilmiş! Ertelenen Kayserispor maçında yeni transferlerden sadece Ndidi oynayabilecekti! Önümüzdeki 3 maç çok tehlikeli hale geldi! Sonraki maç da Galatasaray deplasmanı.” diyerek kötü haberi duyurdu.