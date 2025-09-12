Süper Lig'de Bomba Transfer! 23 Yaşındaki Oyuncu İmzayı Attı

Gaziantep Futbol Kulübü, Belçikalı futbolcu Rob Nizet ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmeye imza attı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni transferi Belçikalı futbolcu Rob Nizet, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeyi imzaladı.

14 Nisan 2002 tarihinde Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya gelen Rob Nizet, futbola ülkenin köklü kulüplerinden RSC Anderlecht altyapısında başladı. Uzun yıllar burada gelişimini sürdüren Nizet, 2019 yılında Norwich City'e transfer oldu. 2021 yılında İtalya Serie A ekiplerinden US Lecce'ye transfer olan Nizet, 2023 yılında ise Lommel SK formasını terletti. Buradaki başarılı performansının ardından 2024 yılında Willem II kulübüne imza atan Belçikalı futbolcu, Hollanda 2. Ligi'nde düzenli süre alarak takımının önemli oyuncularından biri oldu.

Süper Lig'de Bomba Transfer! 23 Yaşındaki Oyuncu İmzayı Attı - Resim : 1

7 GOL, 13 ASİST

1.77 metre boyundaki sol ayaklı bek, hücum bindirmeleri, dripling yeteneği ve sol kanatta oluşturduğu enerjiyle dikkat çekiyor. Defansif yönünün yanı sıra hücumdaki katkısıyla da öne çıkan Nizet, milli takım kariyerinde ise Belçika'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Rob Nizet, U16, U17, U18 ve U19 seviyelerinde toplam 23 kez oynadı. Rob Nizet, bugüne kadar kariyerinde 134 resmi karşılaşmaya çıkarak 7 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

