Galatasaray'da Deprem Üstüne Deprem! Okan Buruk 21 Yaşındaki Yıldızın Gözünün Yaşına Bakmadan Takımdan Gönderdi

Galatasaray'da ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Trendyol Süper Lig'in İstanbul ekiplerinden Eyüpspor, sarı-kırmızılıların genç kaleci Jankat Yılmaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in İstanbul ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

EYÜPSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transfer ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Jankat'ın transferinde Galatasaray kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk–iki aydır kadromuza katmayı beklediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray'daki kaleci transfer sürecinin uzaması nedeniyle Jankat'ın transferi biraz gecikmeli gerçekleşti. Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

