Kayserispor'dan Son Dakikada Kaleci Transferi!
Süper Lig ekibi Kayserispor, transferin son gününde Adana Demirspor'dan kaleci Deniz Eren Dönmezer'i kadrosuna kattı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun başlamasının arkasından da takviyelerine devam ediyor.
Son olarak kaleye takviye yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor forması giyen 2008 doğumlu kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etti.
Kayserispor 17 yaşındaki futbolcu Deniz Eren ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Genç kaleci bugün sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıkacak.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: