Kayserispor'dan Son Dakikada Kaleci Transferi!

Süper Lig ekibi Kayserispor, transferin son gününde Adana Demirspor'dan kaleci Deniz Eren Dönmezer'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun başlamasının arkasından da takviyelerine devam ediyor.

Son olarak kaleye takviye yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor forması giyen 2008 doğumlu kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etti.

Kayserispor 17 yaşındaki futbolcu Deniz Eren ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Genç kaleci bugün sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıkacak.

Kaynak: İHA

