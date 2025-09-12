Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi! O İsim Bizzat Açıkladı: Transferi Bile İsteye…

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu krizi bitmek bilmiyor. Benfica’dan transfer edilen milli yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, çarpıcı bir iddiayı gündeme attı. Kutlualp, Mario Branco, Kerem Aktürkoğlu transferini bilerek geciktirdiğini söyledi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi! O İsim Bizzat Açıkladı: Transferi Bile İsteye…
Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarını sürdüren Hakan Bilal Kutlualp, katıldığı yayında açıklamalarda Kerem Aktürkoğlu transferi ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Kerem Aktürkoğlu’nun transferine dair konuşan Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Mario Branco’yu yerden yere vurdu.

FENERBAHÇE’DE KEREM KRİZİ!

Benfica’da görev yapmaya başlayan Branco’nun Kerem transferinin bilerek geciktirdiğini ifade eden Hakan Bilal Kutlualp, "Kerem Aktürkoğlu transferinde Mario Branco'nun zorluk çıkardığına inanıyorum. Çünkü bizi tanıyor. Nasıl davranacağımızı tahmin ettiği için Kerem Aktürkoğlu transferini geciktirdiğini düşünüyorum" eleştirisinde bulundu.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi! O İsim Bizzat Açıkladı: Transferi Bile İsteye… - Resim : 1

Sarı lacivertliler, Kerem’in transferini şu sözlerle kamuoyuna duyurmuştu:

“Kulübümüz, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun kalıcı transferi için Portekiz’in Benfica kulübü ile anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.”

