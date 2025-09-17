Sadettin Saran'dan Flaş Açıklamalar: Hakan Bilal Kutlualp'e Hangi Görevi Teklif Edecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de seçime günler kala başkan adaylarından Sadettin Saran, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saran, kendisinin lehine seçimlerden çekilen Hakan Bilal Kutlualp’e de teklif edeceği görevi açıkladı.

Adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp'in seçim sürecini iyi yönettiğini anlatan Saran, "İmza toplayanlara hiçbir zaman ters bir şey söylemedim. Bilakis 'Demokratik haklarıdır.' dedim. Ben imza vermedim. Bir başkanın böyle gönderilmesini doğru bulmadığımı söyledim. Aksi bir şey söylemedim. Süreci gayet güzel yönettiler. Hakan Bey geldi ve hiçbir talepte bulunmadı. Hakan Bey veda etmedi, feda etti. Biz güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. İçinde Süleyman Orakçıoğlu, Sinan Öncel, Ankara'dan Recep Uzelli Bey olmak üzere güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. Başkan vekilliğini de Hakan Bilal Kutlualp Bey'e teklif edeceğim, inşallah kabul eder. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

'SEÇİMİ 2026'DA YAP' DEMİŞ

Sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun "yalnız" kaldığını düşündüğünü aktaran Sadettin Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haziran ayında yapılsaydı biz kendimize göre futbol aklıyla gelecektik. Eylül ayında yapmayı düşündüğünde Ali Bey'e 'Güven oyunu kongrede değil, sahada almak lazım.' dedim. 'Mayıs 2026'da yap kongreyi.' dedim. Hatta 'Çık Mayıs 2026'da şampiyonluk gelmezse bırakırım de, camiaya rahatlık gelsin.' dedim. Eylüle karar verdi, kendi takdiridir. Ben geldiğimde Mourinho devam etseydi, ilk önce Mourinho ile konuşurdum. Eleştirdiğim konulardan biri iletişim. Dinlerdim, 'Neden böyle oldu?' derdim. Ona göre karar verirdim. Başkaları mutlu olsun diye göndermezdim. Aralarında bir sıkıntı var. Tek taraflı olmaz hiçbir zaman. Bunu değiştirebilir miyiz diye denerdim, baktım ki olmayacak ona göre karar verirdim.”

TRANSFERLERDEN MEMNUN

Sadettin Saran, sarı-lacivertli ekibin iyi bir kadrosu bulunduğunu ve şampiyon olacaklarına inandığı dile getirdi.

İyi transferler yapıldığının altını çizen Saran, "Bir başkan adayı ve bir başkan takımını hiçbir zaman kötülemez. Bu, bizim takımımız. Bahanelerin arkasına sığınmayacağız. En iyi takım, bu takım. Bu takımla şampiyon olacağız. Yola böyle çıkacağız. Ocak'ta gerekirse değişiklikler yapılır. Dortmund günlerinden kalan, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş oyunculardan futbol aklı oluşturduk. Şu an izliyoruz. Zamanı gelince dokunuşlar yaparız. Bu takım bizim takımımız." ifadelerini kullandı.

Hayalindeki Fenerbahçe'yi de anlatan 61 yaşındaki başkan adayı, "Tekmeye kafayla giren, kardeşlik ruhu olan, Fenerbahçe ruhunu, 'Kadıköy cehennemi'ni bize geri getirmemize fayda sağlayacak ekip kuracağız. Atik, çevik, koşan, birlik ve beraberlik halinde koşan bir takım oluşturacağız." dedi.

Sadettin Saran, şans oyunları bayisi olan bir şirkete sahip olduğunu ve bunun adaylık konusunda sorun teşkil etmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bayi diyoruz. Bu, oranları belirlemeyen basit bir bayi. Yüzde hesabıyla çalışan bir bayi. Beni şu rahatsız ediyor. Bu yalanları yayanlar, ne yazık ki içimizden. Kendi koltuk sevdası için yayanlar, araştırma zahmetinde bulunmuyorlar. Biz Avrupa'da spor endüstrisinde çok büyük söz hakkı olan 3-4 firmadan biriyiz. Avukatlarımızdan biri Emin Bey, CAS avukatı, kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin avukatlığını yapmış. Yurt dışında avukatlarımız var. Milyonlarca dolarlık FIFA ile UEFA ile senelerce iş yapmışız. Fenerbahçe yönetimine aldığım hukukçular, iyi Fenerbahçeli avukatlar var. Bunlar bir şeyi atlıyor. FIFA'dan randevu almayı bırakın, telefon edemeyecek, yerini bilemeyecek insanlar konuşuyorlar. Bu beni üzüyor."

