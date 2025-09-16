Fenerbahçe'de Başkanlık Yarışı... Seçime Günler Kala Adaylıktan Çekildi!

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin heyecanına kısa bir süre kala, adaylardan Hakan Bilal Kutlualp yarıştan çekildiğini açıkladı. Kutlualp, açıklamasında, “Bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimine sayılı günler kala kritik bir gelişme yaşandı. Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Kutlualp, konuya ilişkin açıklamasında, seçime ilişkin anketlerin Sadettin Saran’ın önde olduğunu gösterdiğini belirtirken, “Bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da kendisinin adaylığını uygun bulduğunu açıklaması ve devlet kurumlarından herhangi bir olumsuz görüş almamış olması, kararımızda etkili olmuştur. Bu konuları birlikte değerlendirdiğimizde, bu dakikadan sonra artık Sayın Saran'a söz konusu hukuki konularda bir engel gelmesinin gerek hukuksal gerekse demokratik yarış açısından son derece yanlış ve imkânsız bir kurgu olacağını düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

'OYLARIN BÖLÜNMESİNE ENGEL OLMAK İÇİN...'

Kutlualp, çekilme gerekçesini ise şu ifadelerle açıkladı:

Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

