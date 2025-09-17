Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Benfica ile anlaşmasına ilişkin ilk yorumunu yaptı. Koç’un o sözleri ise sosyal medyada viral oldu.

MOURINHO AYRILIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

Jose Mourinho ile nasıl bir süreçte anlaştıklarını dile getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Jose Mourinho'yu transfer ederken, 'Sen bizi ikinci senede şampiyon yapabilirsin ama birinci senede olmamamız için bir neden yok' dedim. Bu ayrılık benim için de zordu. Çünkü adam ailemizden biri gibiydi. Türkiye'de şampiyon olacaksan dominant oyun oynaman lazım" durumu bu sözlerle özetledi.

Jose Mourinho Benfica ile anlaştı

TEK BİR CÜMLE EDEBİLDİ

Mourinho'nun Benfica ile anlaşmasına değinen Koç, "Benfica'nın, Mourinho ile anlaştıkları haberi doğruysa hayatın garip bir tesadüfü diyebilirim" dedi. Koç’un bu tek cümlesi ise sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: Haber Merkezi