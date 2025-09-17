Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı programda Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mourinho’nun Benfica ile anlaşmasıyla ilgili ilk yorumunu yapan Koç, tek cümle edebildi. İşte Ali Koç’un Jose Mourinho yorumu…

Son Güncelleme:
Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Benfica ile anlaşmasına ilişkin ilk yorumunu yaptı. Koç’un o sözleri ise sosyal medyada viral oldu.

Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum - Resim : 1

MOURINHO AYRILIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

Jose Mourinho ile nasıl bir süreçte anlaştıklarını dile getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Jose Mourinho'yu transfer ederken, 'Sen bizi ikinci senede şampiyon yapabilirsin ama birinci senede olmamamız için bir neden yok' dedim. Bu ayrılık benim için de zordu. Çünkü adam ailemizden biri gibiydi. Türkiye'de şampiyon olacaksan dominant oyun oynaman lazım" durumu bu sözlerle özetledi.

Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum - Resim : 2
Jose Mourinho Benfica ile anlaştı

TEK BİR CÜMLE EDEBİLDİ

Mourinho'nun Benfica ile anlaşmasına değinen Koç, "Benfica'nın, Mourinho ile anlaştıkları haberi doğruysa hayatın garip bir tesadüfü diyebilirim" dedi. Koç’un bu tek cümlesi ise sosyal medyada viral oldu.

Serdal Adalı Onayı Verdi: Sergen Yalçın Şimdiye Kadarki En Büyük Transferi GerçekleştirdiSerdal Adalı Onayı Verdi: Sergen Yalçın Şimdiye Kadarki En Büyük Transferi GerçekleştirdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Koç Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Serdal Adalı Onayı Verdi: Sergen Yalçın Şimdiye Kadarki En Büyük Transferi Gerçekleştirdi
Bugüne Kadarki En Büyük Transferini Yaptı
Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum
Benfica İle Anlaştığını Duyunca Tek Cümle Etti
Galatasaray’a Transfer Oluyordu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı: Dursun Özbek Küplere Binecek
Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon