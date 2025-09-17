Galatasaray’a Transfer Oluyordu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı: Dursun Özbek Küplere Binecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı programda Hakan Çalhanoğlu transferi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Galatasaray’la anılan milli yıldız ile yaptıkları görüşmeyi anlatan Koç, “Bir arpa boyu ilerlemedik. Olacağına da inanmıyordum ve güvenmiyordum. Futbol aklına inandığım insanlardan bazıları bunu söyleyince baktık ama menajerinin tavrı hiç bize göre değildi.” diyerek gerçeği açıkladı.

Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, TRT Spor’da katıldığı yayında yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu’yla yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu transferinde yaşanan gelişmeleri aktaran Başkan Koç, “İki eski futbolcu mevcut hoca, bir de çok sevdiğim saydığım duayen, kendisi de eski bir futbolcu, camiamızın ileri gelenlerinden… Telefon ettiler, Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin de ihtiyacınız olan bir profil dediler. ‘Hakan Galatasaraylı, Galatasaray’a gitmek istiyor, Galatasaray da onu istiyor. Ne alaka bizle.’ dedim. Galatasaray’la o dönem olmadığını ve Fenerbahçe’ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Konuştum. 'Bu bizim aklımızda olan bir şey değil dedim.” dedi.

‘BİZ DEFTERİ KAPATTIK’

Bu transfer defterini kapattıklarını belirten Koç, “Rakamları, hiçbir şeyi bilmiyorum. Olana kadar gizli kalacak dedim. Menajerinin numarasını ver dedim. Cumartesi günüydü, pazar günü kendisi İstanbul’a geliyordu. Menajeriyle temasa geçildi. Bir gün sürdü ulaşmak, burnundan kıl aldırmayan bir adam. ‘Bizim acelemiz yok, İstanbul’dan başka takımlarla da görüşüyoruz.’ dedi. ‘İyi, sizin canınız sağ olsun’ dedim ve bu defteri kapattık.” ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu’yla ilgili Ali Koç ayrıca, “Sonra Hakan’ın ağzından bir şeyler söylendi bu konuyla ilgili. Kendisini aradım. ‘Söyledin mi böyle bir şeyler, eğer yaptıysan benim bir açıklama yapmam lazım.’ dedim. ‘Hayır söylemedim.’ dedi. Bir arpa boyu ilerlemedik. Olacağına da inanmıyordum ve güvenmiyordum. Futbol aklına inandığım insanlardan bazıları bunu söyleyince baktık ama menajerinin tavrı hiç bize göre değildi.” açıklamasında bulundu.

