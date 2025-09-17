Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Hasretine Fatih Terim’den Flaş Gönderme! Tek Cümlede Olayı Özetledi

Galatasaray ile sayısız kupa kazanan ve Türk futboluna ismini altın harflerle yazdıran Fatih Terim, katıldığı bir programda Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kanarya’nın neden şampiyon olamadığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Terim, olayı tek cümlede özetledi. O sözlerse sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte Fatih Terim’in Fenerbahçe ile ilgili söylediği çarpıcı sözler…

Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Hasretine Fatih Terim’den Flaş Gönderme! Tek Cümlede Olayı Özetledi
Türk futboluna ismini altın harflerle yazdıran Fatih Terim, NTV’de katıldığı programda Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk hasretine değinen Terim, söylediği sözlerle gündeme bomba gibi düştü.

FENERBAHÇE NEDEN ŞAMPİYON OLAMIYOR?

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programa konuk olan 72 yaşındaki Fatih Terim'e "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" sorusu soruldu. Terim’im cevabı ise herkesi şaşkına çevirdi.

FATİH TERİM’DEN OLAY YANIT: ‘BU SAĞLIKLI DÜŞÜNMEYİ ENGELLER’

Fatih Terim, zaman zaman bu tarz durumların yaşanabileceğini belirterek, “Bazen böyle yıllar olur. Avrupa'da 30-40 yıl şampiyon olamayan takımlar var. Bu, sağlıklı düşünmeyi engeller” açıklamasında bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Türk futbolunun mevcut durumu ve geçmiş deneyimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Terim'in sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

