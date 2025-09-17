Son Dakika! Galatasaray’dan Resmi Açıklama Geldi: Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku!

Son dakika haberi: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'la oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in durumu ise belli oldu. Taraftarlar şoka uğradı. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Son Dakika! Galatasaray’dan Resmi Açıklama Geldi: Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku!
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray yarın deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı - kırmızılılar, Almanya seyahati öncesi son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi

SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN FLAŞ OSIMHEN KARARI

Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı milli maçta sakatlanan Victor Osimhen'in Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Yıldız oyuncu son antrenmanda da yer almadı. Osimhen'in Almanya'ya götürülüp götürülmeyeceği henüz belli değil.

Galatasaray'da Osimhen antrenmanda yer almasa da teknik heyet ile sağlık heyeti arasında bir toplantı yapıldı. Yapılan görüşmenin ardından Nijeryalı yıldızın kamp kadrosuna alınmamasına karar verildi.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

KALECİLER: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan.

SAVUNMA: Metehan, Jakobs, Davinson, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Singo, Arda Ünyay, Eren.

ORTA SAHA: İlkay, Torreira, Lemina, Berkan, Sara.

HÜCUM: Sallai, Sane, Yunus, Icardi, Barış Alper, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Osimhen
