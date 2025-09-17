Türkiye Paylaşımı Sinir Hoplatmıştı! Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün, Karşılıklı Özür Diledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa'nın en büyük milli takım basketbol organizasyonu olan Eurobasket 2025’te kazanan Almanya oldu. Türkiye ise finale kadar çıkmış ve büyük bir başarıya imza atmıştı. Yaşanan turnuva sonrası Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo’dan Türkiye için söylediği o sözler için özür diledi.

‘LANET OLASI TÜRK BAYRAĞINI DA ALIN GİDİN’ DEMİŞ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye-Yunanistan maçında 12 Dev Adam 26 sayılık tarihi bir farkla maçı almıştı. Yunan oyuncuları ise alınan mağlubiyeti yediremeyip millilerimizin elini sıkmamıştı.

Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo ise "Turnuvanın En İyi 5'i" ödül töreninde el sıkışmadı. Törenin ardından sosyal medyada bir canlı yayın açan Antetokounmpo, yorumlara Türk bayrağı atılmasının ardından "Lanet olası Türk bayrağını da alın gidin" ifadelerini kullandı. Yunan yıldızın bu açıklamaları ise büyük tepki toplamıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Söylediklerinin ardından tepkilerin merkezine oturan Giannis Antetokounmpo, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla özür diledi. Giannis'in açıklamalarında, "Canlı yayın esnasında saygısız yorumlar yapan birine uygunsuz ifadelerle karşılık verdim. Amacım asla kimseyi kırmak değildi. Bunun için derin bir üzüntü duyuyorum. Türkiye’ye ve dünyadaki insanlara karşı yalnızca sevgi ve saygı besliyorum. Anne babamız bizi sevgi ve saygıyla yetiştirdi" ifadeleri yer aldı.

ALPEREN ŞENGÜN’DEN CEVAP GELDİ

Giannis bu mesajının ardından Alperen Şengün ile ortak bir paylaşım da yaptı, böylece ikili arasındaki gerginlik de tatlıya bağlandı.

Alperen Şengün'ün Paylaşımı...

Sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan ikili, fotoğrafın açıklamasında ise "Ülkelerimizi sevdiğimiz için sahaya çıkarız. Basketbolu sevdiğimiz için sahaya çıkarız. Saygıyla sahaya çıkarız. Sporun bizi bölmek değil, birleştirmek için var olduğunu asla unutmayız" ifadeleri yer aldı.

