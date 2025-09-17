Taraftarlar Gelen Haberle Altüst Oldu! Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku: Okan Buruk’un Tüm Planları Değişti
Nijerya milli takımında sakatlanan ve sahalar henüz dönemeyen Victor Osimhen’in son sağlık durumu merak konusu olmuş durumda. Yıldız golcü, sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçı öncesindeki son antrenmana katılmadı. Gözler ise bugün Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olan Eintracht Frankfurt maçının kadrosuna çevrildi. Gelen haber ise taraftarları altüst etti. Osimhen'in durumu maç saatinde netleşecek…
Şampiyonlar Ligi’de bugün Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray’da gözler Victor Osimhen’e çevrilmiş durumda. Nijeryalı golcü, Eintracht Frankfurt maçı öncesinde yapılan son antrenmana da katılmadı. Peki Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı? Gelen haber Okan Buruk’un planlarını altüst etti.
SON ANTRENMANLARA ÇIKMADI
Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde son hazırlığını yaptı. Ancak sakatlığı bulunan Victor Osimhen yine antrenmanda yer almadı.
KRİTİK KARAR MAÇ SAATİNDE VERİLECEK
Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi süren Osimhen'in, Almanya'ya götürülüp götürülmeyeceği henüz kesinleşmedi. Teknik heyet ve sağlık ekibinin yapacağı toplantının ardından son karar verilecek.
OKAN BURUK BARIŞ ALPER’E ŞANS VERECEK
Osimhen'in forma giyememesi durumunda Okan Buruk'un ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi