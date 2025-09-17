Real Madrid'den Skandal Filistin Kararı! Stadyuma Sokmayıp Üstüne Çöpe Attılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıktı. İspanya devi sahasında Marsilya’yı ağırlarken milli gururumuz Arda Güler maça ilk 11’de başladı.

İlk golü yiyen ve geriye düşen Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin golleriyle maçı 2-1 kazanmayı bildi. Kritik maçta alınan Filistin kararı ise büyük tepkilere neden oldu. Gelen o görüntü ise herkesi şaşkına çevirdi.

REAL MADRID’DEN SKANDAL FİLİSTİN KARARI

İspanya ekibi Real Madrid'in Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi.

Santiago Bernabeu Stadı görevlileri, Filistin bayrağıyla stada girmeye çalışan Olimpik Marsilya taraftarlarını uyararak "Filistin bayrağıyla içeriye giremezsiniz" sözleriyle engelledi.

FİLİSTİN BAYRAKLARINI TOPLAYIP ÇÖPE ATTILAR

Fransız taraftarların elindeki Filistin bayraklarını toplayan güvenlik görevlileri, bayrakları stat girişindeki çöp kutusuna attı.

Kaynak: AA