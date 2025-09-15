Arda Güler'le İlgili Bomba İddia! Xabi Alonso Sen Ne Yaptın Böyle…

Yeni sezonda Real Madrid formasıyla adeta şov yapan milli yıldızımız Arda Güler’le ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bile verilmeyen Arda Güler’in yeni fiyatı dudak uçuklattı. İşte Arda Güler haberinin detayları…

La Liga’nın 4. haftasında Real Madrid’in Real Sociedad’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, attığı golle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ARDA GÜLER’İN PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EUROYU AŞTI

Genç yıldızın yükselen performansı, sadece sahada değil kulüp yönetiminde de yankı uyandırdı. Defensa Central’e konuşan bir Real Madrid yöneticisi, Arda Güler’in piyasa değerinin 100 milyon euroyu aştığını belirtti.

Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süre alan ve hatta Fenerbahçe’ye kiralık olarak dönebileceği konuşulan Arda Güler, Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu. Milli yıldız her maç performansıyla ayakta alkışlanıyor.

4 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

Bu sezon La Liga’da 4 maça çıkan Arda Güler, 2 gol ve 1 asistle takımına doğrudan katkı sağladı. Real Sociedad karşısında 44. dakikada attığı golle galibiyeti perçinleyen genç yıldız, İspanyol basınının da gündeminden düşmüyor.

XABI ALANSO FARKINI ORTAYA KOYDU

Haberde, Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’in yeteneğini kabul ettiği ancak bunu sahaya yansıtmadığı vurgulanırken, Xabi Alonso’nun gelişiyle bu durumun tamamen değiştiği ifade edildi. Alonso’nun Arda’ya verdiği güven, oyuncunun performansına doğrudan yansıdı.

Domenico Tedesco Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı! Fenerbahçe’nin 5 Yıldızı Alanyaspor Maçında Forma GiyemeyecekDomenico Tedesco Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı! Fenerbahçe’nin 5 Yıldızı Alanyaspor Maçında Forma GiyemeyecekSpor

