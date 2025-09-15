Barış Alper Yılmaz'a İlgi Bitmek Bilmiyor! Yine Geliyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da NEOM’dan gelen astronomik teklifin ardından bir süre antrenmanlara çıkmayan ve sarı-kırmızılı ekipte krize neden olan Barış Alper Yılmaz, özür dilemesinin ardından Eyüpspor karşılaşmasında yeniden takıma dönmüştü.

Sabah’ta yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz’a ilginin bitmediği bildirilirken, Premier Lig ekiplerinin sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya’da izleyecekleri iddia edildi.

Barış Alper Yılmaz için ara transfer döneminde yeniden sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

