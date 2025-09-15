Domenico Tedesco Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı! Fenerbahçe’nin 5 Yıldızı Alanyaspor Maçında Forma Giyemeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in açılış haftasında ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Sarı-lacivertli ekipte maçın hazırlıkları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin 5 yıldız ismi Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

17 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK

Süper Lig'in açılış haftasında ertelenen Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Ancak statü gereği iki takımda da birçok yıldız isim sahada olamayacak.

FENERBAHÇE’DE 5 YILDIZ FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-lacivertlilerde statü nedeniyle Ederson, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu mücadelede forma giyemeyecek. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’nun nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

ALANYA’DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Konuk ekip Alanyaspor'da da önemli eksikler var. Ianis Hagi, Ruan, Meschack Elia ve Steve Mounie bu kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Her iki takımın da kilit oyuncularından yoksun çıkacağı müsabaka, Süper Lig'in ilk haftasında sonucu merakla beklenen maçlardan biri olacak.

Kaynak: Haber Merkezi