Galatasaray’da 32 Milyon Euroluk Kriz! Okan Buruk Ne Yapacağını Şaşırdı: Yıldız Oyuncu İçin Hazin Son
Almanya devi Bayern Münih’ten Galatasaray’a transfer edilen Leroy Sane, bir türlü takıma ayak uyduramadı. Performansıyla beklentilerin altında kalan Sane, sarı-kırmızılı taraftarı endişelendirmiş durumda. Gelen son gelişmeler ise Cimbom’da 32 milyon euroluk krize neden oldu. Yıldız ismin fiziksel olarak hazır olmadığı ve takıma adapte olamadığı ifade edilerek kara haber verildi. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları…
Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane, büyük hüsrana neden oldu. Gelen son bilgiler ise sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ ANCAK DİBİ GÖRDÜ
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane, şu ana kadar Galatasaray formasıyla beklentilerin uzağında kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.
TARAFTARLAR ENDİŞELENMEYE BAŞLADI
Toplamda 423 dakika sahada kalan Sane, özellikle son iki haftada sergilediği etkisiz görüntüyle dikkat çekti. Fiziksel olarak hazır olmadığı ve henüz takıma tam anlamıyla adapte olamadığı yorumları öne çıkıyor.
GALATASARAY’DA 32 MİLYON EUROLUK KRİZ
Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik heyet, Alman yıldızın kısa sürede toparlanmasını bekliyor. Şampiyonluk hedefinde önemli rol oynaması beklenen Sane'nin göstereceği performans, sezonun geri kalanı için kritik önem taşıyor. Bu süreçte ise teknik direktör Okan Buruk’un yıldız isme nasıl yaklaşacağı ise çok büyük önem taşıyor.
