Galatasaray’da 32 Milyon Euroluk Kriz! Okan Buruk Ne Yapacağını Şaşırdı: Yıldız Oyuncu İçin Hazin Son

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane, büyük hüsrana neden oldu. Gelen son bilgiler ise sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ ANCAK DİBİ GÖRDÜ

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane, şu ana kadar Galatasaray formasıyla beklentilerin uzağında kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.

TARAFTARLAR ENDİŞELENMEYE BAŞLADI

Toplamda 423 dakika sahada kalan Sane, özellikle son iki haftada sergilediği etkisiz görüntüyle dikkat çekti. Fiziksel olarak hazır olmadığı ve henüz takıma tam anlamıyla adapte olamadığı yorumları öne çıkıyor.

GALATASARAY’DA 32 MİLYON EUROLUK KRİZ

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik heyet, Alman yıldızın kısa sürede toparlanmasını bekliyor. Şampiyonluk hedefinde önemli rol oynaması beklenen Sane'nin göstereceği performans, sezonun geri kalanı için kritik önem taşıyor. Bu süreçte ise teknik direktör Okan Buruk’un yıldız isme nasıl yaklaşacağı ise çok büyük önem taşıyor.

