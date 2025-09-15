Trabzonspor- Fenerbahçe Geriliminde Yeni Perde! Ali Koç'tan Flaş 'Kulüpler Birliği' Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e yönelik sözlerine sert bir çıkışla karşılık verdi. Doğan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.”

FENERBAHÇE’DEN FLAŞ HAMLE

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe cephesinden yanıt gecikmedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ertuğrul Doğan’a sert sözlerle yüklendi. Koç ayrıca, Fenerbahçe’nin Kulüpler Birliği çalışmalarına ara verdiğini duyurdu. Koç, "Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz” dedi.

Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir. Şunu herkes bilmelidir: 3 Temmuz, FETÖ'nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır. O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe'dir. Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir. Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde "Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi" olarak yer verilen bu alçak kumpasa halâ "şike" diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır. Trabzonspor Başkanı'nın "mağdur edebiyatı" ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir. Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir. Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının ardından sahadaki mücadeleden çok, sonrasında yaşanan sözlü atışmalar gündeme geldi.

AHMET METİN SERT TEPKİ

Maç sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor”

FENERBAHÇE'DEN GENÇ'E CEVAP GECİKMEDİ

Ahmet Metin Genç’in açıklamalarına Fenerbahçe Kulübü’nden yanıt geldi. Kulübün sosyal medya hesabından, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imzasıyla yapılan açıklamada, sert ifadeler yer aldı:

“Bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır. Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez.”

TRABZONSPOR BAŞKANI DOĞAN’DAN ALİ KOÇ’A YANIT

Fenerbahçe’nin açıklamasının ardından, Trabzonspor cephesinden de karşılık geldi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ahmet Metin Genç’in sözlerinin arkasında durduklarını belirtti ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a şu ifadelerle yanıt verdi:

“Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil! Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu. FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır.”

