Son dakika spor haberleri: Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin yankıları sürüyor. Son olarak Fenerbahçe kulübünün resmi açıklamasından paylaşımda bulunan Başkan Ali Koç’a Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan olay yaratacak sert bir yanıt geldi. İşte detaylar…

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a Sert Yanıt: '2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘TÜM DEDİKLERİNİ ONAYLAIYORUZ VE SÖZLERİNİN ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ’

Ali Koç’un yaptığı açıklamaları hedef alan Ertuğrul Doğan, "Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil. Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu" diyerek sert tepki gösterdi.

‘FETÖ ORGANİZASYONLARINA SPONSOR OLMADI’

Başkan Ali Koç’un FETÖ vurgusuna yanıt veren Doğan, "FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı." dedi.

‘2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR’

Başkan, 2010-2011 sezonuna da değinerek, "3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır." dedi.

Ertuğrul Doğan, açıklamasının sonunda Ali Koç ve yönetimine uyarıda bulunarak, "Açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamalarına yanıt verdi.

Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullanmıştı.

Abdülkerim ve Yunus’un Ardından Harekete Geçti: Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu Hamlesi! O Sözlerin Ardından…Abdülkerim ve Yunus’un Ardından Harekete Geçti: Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu Hamlesi! O Sözlerin Ardından…Spor

