Yunanistan Koçu Spanoulis Yenilgiyi Hazmedemedi! Alperen’i Hedef Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede parkeden 88-83 mağlup ayrılan milliler, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

YUNANİSTAN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında ise Yunanistan ile Finlandiya kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta Yunanistan, rakibini 92-89 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Maç sonrası Yunanistan Başantrenörü Vassilis Spanoulis’in açıklamaları ise gündeme damgasını vurdu.

Alperen Şengün

ALPEREN ŞENGÜN’DEN GİANNİS AÇIKLAMALARI

Yarı finalde Yunanistan karşısında alınan galibiyet sonrası konuşan Alperen Şengün, takım savunmasını öne çıkaran şu ifadeleri kullanmıştı: “Ercan Osmani ile Giannis'e yakın markaj yaptık ve elimizden geldiğince Ercan'a yardm ettik. Ercan bugün harika bir iş çıkardı. Tabii ki Giannis dünyanın en iyi oyuncularından biri. Biz sadece Ercan'a yardım etmeye çalıştık. Bence iyi bir iş çıkardık. Giannis harika bir oyuncu ama harika bir pasör değil. Bu yüzden sadece yardım etmeye ve boyalı alanı kapatmaya çalıştık”

Vassilis Spanoulis

SPANOULİS’TEN SERT TEPKİ

Yunanistan Başantrenörü Vassilis Spanoulis, Alperen’in açıklamalarına çok sert ifadelerle karşılık verdi. Spanoulis, millî oyuncunun Giannis hakkında yorum yapmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Alperen Şengün, Giannis Antetokounmpo hakkında konuşamaz. O, küçük bir çocuk. Türkiye'nin Giannis'i durdurduğunu söylemek sadece saçmalık. Bu saçmalığı duymak istemiyorum. Basketbol hakkında fikri olmayan insanlar konuşuyor.

Koç Ataman'a saygı duyuyorum, o harika bir koç ama konumuz bu değil. Ben gerçekleri söylüyorum. Çok iyi bir turnuva oynadık, Türkiye karşısında kötü oynadık. Bizim performansımız belirleyici oldu. Bizden daha iyi oynadılar ama bu kadar.”

GİANNİS’TEN YANIT

Turnuvada Türkiye karşısında yalnızca 12 sayı üretebilen Giannis Antetokounmpo da Alperen’in yorumlarına dolaylı bir yanıt verdi. NBA yıldızı, “Gidip Youtube'daki videolarımı izleyin, daha sonra bana bu soruyu sorabilirsiniz” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi