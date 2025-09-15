Abdülkerim ve Yunus’un Ardından Harekete Geçti: Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu Hamlesi! O Sözlerin Ardından…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerin başında gelen Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için flaş bir hamle geldi. O sözlerin ardından harekete geçti. Sosyal medya kullanıcıları olayı fark eder etmez şaşıp kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NU TAKİPTEN ÇIKTI

Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra söylediği sözlerle sık sık gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı yıldızlar Abdülkerim ve Yunus Akgün’den tepki görmüş Instagram’dan birbirlerini takipten çıkmışlardı. Son olarak genç yetenek Barış Alper Yılmaz’dan gelen hamle ise herkesi şoke etti. Barış Alper, aldığı kararla Kerem’i takipten çıktı.

Barış Alper'in bu hamlesinin, Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından gelmesi dikkat çekti. Gözler ise ikiliye döndü.

BU SÖZLERDEN SONRA…

Fenerbahçe formasını ilk kez dün akşamki Trabzonspor maçında giyen Kerem Aktürkoğlu müsabakanın ardından "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü çocukluk aşkım Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu" ifadelerini kullanmıştı.

