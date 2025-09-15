Süper Lig’de Oynanan Maç Şehri Birbirine Kattı! Ortalık Karıştı, Basın Ayaklandı: Düdük Astırmazsak Adam Değiliz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem kararları büyük tartışmalar yarattı. Son olarak Trabzon basınında atılan manşetler ise futbol camiasına bomba gibi düştü. Trabzon basını, kararları "skandal" olarak değerlendirirken, sert manşetler ve açıklamalarla tepkisini ortaya koydu.

ŞEHRİN BASININDAN SERT ELEŞTİRİ: ‘BU HAKEMLERE DÜDÜK ASTIRMAZSAK ADAM DEĞİLİZ’

Trabzon basını, Fenerbahçe maçında hakemin verdiği kararları sert şekilde eleştirdi. "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz" manşetini atarken, Karadeniz gazetesi hakemin fotoğrafını manşetine taşıyarak "Kadıköy'de hırsız var" başlığını kullandı.

‘TÜRK FUTBOLUNDA ADALETSİZ HAKEM KARARLARI’

61 Saat gazetesi, Trabzonspor taraftarlarının sert tepkisini gündeme getirdi. Taraftar derneğinin açıklamasında, "Türk futbolu adaletsiz hakem kararları ve şeffaflıktan uzak kurumlarla güvenilirliğini kaybetmiştir. VAR'ın bariz hataları görmezden gelmesi ve MHK'nin basiretsizliği utanç vesikasıdır" denildi.

Güne Bakış gazetesi ise manşetinde "Yazıklar olsun, Türk futbolunu bitirdiniz" ifadelerine yer vererek tepkisini dile getirdi.

