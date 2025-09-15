EuroBasket 2025 Gümüş Madalyayla Sona Erdi... Turnuvanın En İyisi Ergin Ataman!

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi başantrenörü seçilerek, gümüş madalyanın yanında bir başarı daha elde etti.

EuroBasket 2025 Gümüş Madalyayla Sona Erdi... Turnuvanın En İyisi Ergin Ataman!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çok başarılı bir performans gösterdi. 24 yıl sonra ilk kez finale yükselen 12 Dev Adam Türkiye'yi gururlandırırken, finalde Almanya'ya 88-83'lik skorla kaybetti ve gümüş madalya kazandı.

Millilerde başantrenör Ergin Ataman da turnuvada çok önemli bir ödüle layık görüldü. 2 Euroleague Kupası sahibi olan başarılı koç, Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi başantrenör seçildi.

Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti ve finale de yenilgisiz olarak geldi.

Kaynak: İHA

