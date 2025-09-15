EuroBasket 2025 Gümüş Madalyayla Sona Erdi... Turnuvanın En İyisi Ergin Ataman!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çok başarılı bir performans gösterdi. 24 yıl sonra ilk kez finale yükselen 12 Dev Adam Türkiye'yi gururlandırırken, finalde Almanya'ya 88-83'lik skorla kaybetti ve gümüş madalya kazandı.

Millilerde başantrenör Ergin Ataman da turnuvada çok önemli bir ödüle layık görüldü. 2 Euroleague Kupası sahibi olan başarılı koç, Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi başantrenör seçildi.

Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti ve finale de yenilgisiz olarak geldi.

Kaynak: İHA