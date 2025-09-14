Şampiyonluk Son Saniyelerde Kaçtı! 12 Dev Adam Avrupa İkincisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanan tarihi maçta milliler, 24 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıktı. Hem Türkiye hem de Almanya, turnuvada oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup finalde buluştu.

Mücadelenin ilk çeyreğini Almanya 24-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan ay yıldızlılar, devreye 46-40 üstün girdi. Üçüncü çeyreği de 63-60 önde tamamlayan milliler, büyük umutla son periyoda girdi. Ancak son dakikalarda toparlanan Almanya, skoru çevirmeyi başardı ve sahadan 88-83 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu.

TARİHTE İKİNCİ DEFA

Ay yıldızlı ekip böylece Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez finale çıkmış oldu. Türkiye, 2001’de ev sahipliği yaptığı turnuvada Yugoslavya’ya kaybetmişti. Madrid’de de Almanya’ya mağlup olan 12 Dev Adam, tarihinde ikinci kez gümüş madalyanın sahibi oldu. Finalde millilerin yıldızı Alperen Şengün, 25 sayıyı aşarak EuroBasket finalinde bu performansı gösteren en genç oyuncu unvanını elde etti.

