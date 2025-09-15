Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı’nı tebrik etti. Erdoğan, "12 Dev Adam, sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a Tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli takım, Madrid’de oynanan finalde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

