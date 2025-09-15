Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a Tebrik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz. 🏀🇹🇷 pic.twitter.com/y45Ery3S5a — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2025

Milli takım, Madrid’de oynanan finalde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.

