Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a Tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı’nı tebrik etti. Erdoğan, "12 Dev Adam, sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2025
Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz. 🏀🇹🇷 pic.twitter.com/y45Ery3S5a
Milli takım, Madrid’de oynanan finalde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.
Kaynak: Haber Merkezi