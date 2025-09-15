‘Şike Halen Devam Ediyor’ Demişti: Fenerbahçe’den Ali Koç İmzalı Resmi Açıklama! Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e Sert Yanıt

Trendyol Süper Lig'in 5. Haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Derbide iptal edilen gol büyük tepki çekmiş ardından Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten "Şike hala devam ediyor!’’ paylaşımı gelmişti. Genç’in bu açıklaması sarı-lacivertli ekip tarafından büyük tepki çekerken Başkan Ali Koç’tan sert bir açıklama geldi.

Süper Lig’de Trabzonspor ile evinde karşılaşan Fenerbahçe Youssef En-Nesyri’nin attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 10’a yükseltti. Derbiye ise Onuachu’nun iptal edilen golü damga vurdu. Bordo-mavililerden peş peşe tepkiler gelirken Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten hakemler üzerinden ağır eleştiriler geldi. Gelen açıklamalar sonrası sarı lacivertliler gece yarısı Başkan Ali Koç imzalı sert bir açıklama yayınladı. İşte o sözler…

‘ŞİKE HALEN DEVAM EDİYOR’

Maçta yaşananlara tepki gösteren Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullanmıştı.

ALİ KOÇ’TAN METİN GENÇ’E SERT YANIT: ‘BİZ 3 TEMMUZ’DA FETÖ’YÜ YENDİK!’

Ardından Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü’den "Trabzon Belediye Başkanı abuk sabuk bir tweet atmış, Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır.’’ şeklinde cevap geldi.

Bu tepkinin ardından Fenerbahçe’nin resmi hesabından Başkan Ali Koç imzalı bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Kamuoyuna Duyuru

Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.

Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez.

Ali Y. Koç Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

