Alperen Şengün EuroBasket’in En İyi 5'ine Seçildi

EuroBasket 2025’te final oynayan A Milli Takımın yıldızı Alperen Şengün, turnuvanın en iyi 5'i arasında seçildi.

Alperen Şengün EuroBasket’in En İyi 5'ine Seçildi
A Milli Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, EuroBasket 2025’in en iyi beşine seçildi. Turnuvada gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettiren genç pivot, Avrupa basketbolunun yıldızları arasına adını yazdırmayı başardı.

EuroBasket’in en iyi kadrosunda Türkiye’den Alperen Şengün’ün yanı sıra Almanya’dan Franz Wagner ve Dennis Schröder, Yunanistan’dan Giannis Antetokounmpo ve Slovenya’dan Luka Doncic yer aldı. Milli takımın geleceği olarak gösterilen Şengün, finalde 25 sayıyı aşarak turnuva tarihinde bu performansı sergileyen en genç oyuncu olmayı da başardı.

