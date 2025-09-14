Buse Naz Gümüş Madalya Kazandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool şehrinde 4-14 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Dünya şampiyonalarında daha önce 1 altın ve 2 gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, 4’üncü kez dünya şampiyonasında final oynadı. Buse Naz, finalde dünya ve Asya şampiyonu Kazakistanlı Alua Balkibekova ile karşılaştı. Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

HAKEMLERE TEPKİ YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ardından Türk teknik heyeti ve federasyon yöneticileri sonuca tepki gösterdi. Buse Naz Çakıroğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, “2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Gerçekten belirsizlikler içerisinde kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu, problem yok. Hedefim her zaman daha yüksek 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak. Bazen birinci olacağız bazen madalya kazanamayacağız. Bugün böyle bir sonuç oldu yapacak bir şey yok. Dinlenip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimse yenilgiyi kabul etmez. Elimden geleni yaptım en azından bu yüzden mutluyum” dedi.

Kaynak: DHA