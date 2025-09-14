Meydanlarda Final Coşkusu

EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşan A Milli Takım, ilk yarıyı 46-40 önde tamamladı. Türkiye’nin dört bir yanında meydanlar doldu, on binler kritik mücadeleyi dev ekranlardan takip ediyor.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile kozlarını paylaşıyor. İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne olurken, milliler 24 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Maçın ilk çeyreğini Almanya 24-22 önde kapattı. Ancak ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan ay yıldızlılar, üstünlüğü ele geçirerek devreyi 46-40 önde tamamladı.

MEYDANLARDA COŞKULU TAKİP

Final heyecanı sadece Madrid’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda yaşanıyor. Bu merkezlerden birisi de İstanbul Etiler Sanatçılar Parkı. Parkta çok sayıda kişi ekranlardan maçı izliyor. Coşkulu kalabalık, 12 Dev Adam’ın her sayısını alkışlarla karşılıyor.

Şampiyonluk Son Saniyelerde Kaçtı! 12 Dev Adam Avrupa İkincisi

