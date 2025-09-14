Meydanlarda Final Coşkusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile kozlarını paylaşıyor. İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne olurken, milliler 24 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Maçın ilk çeyreğini Almanya 24-22 önde kapattı. Ancak ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan ay yıldızlılar, üstünlüğü ele geçirerek devreyi 46-40 önde tamamladı.

MEYDANLARDA COŞKULU TAKİP

Final heyecanı sadece Madrid’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda yaşanıyor. Bu merkezlerden birisi de İstanbul Etiler Sanatçılar Parkı. Parkta çok sayıda kişi ekranlardan maçı izliyor. Coşkulu kalabalık, 12 Dev Adam’ın her sayısını alkışlarla karşılıyor.

